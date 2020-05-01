لجهره بالإفطار.. فصائل موالية لتركيا تتعدى على أحد من ذوي الاحتياجات في ريف عفرين

اعتدى عناصر من أحرار الشرقية الموالية لتركيا على رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق جنديرس في ريف عفرين، أمس، بتهمة إفطاره في شهر رمضان، حيث ضربه عناصر الفصائل بشكل وحشي، ما سبب له رضوض في جسده.

وتشهد مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” شمال حلب انتشارا كبيرا للمواد المخدرة والمشروبات الكحولية، التي تعد محرمة بحسب الشريعة الإسلامية.

وقالت مصادر أهلية لـ”المرصد السوري”، في ربيع العام الجاري، إن المشروبات الكحولية والمواد المخدرة تنتشران في ريفي عفرين وإعزاز وبلدة سجو، يتم ترويجها وتوزيعها من قبل عناصر من الفصائل المسيطرة، خصوصا التابعين لفصائل “الحمزات والسطان مراد والعمشات”، سرا.