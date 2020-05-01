المرصد السوري لحقوق الانسان:بتهمة الانتماء لـ’داعش’ .. قوات أميركية تعتقل أشخاصا بدير الزور
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، بأن قوات أميركية ضمن التحالف الدولي، نفذت عملية إنزال في محافظة دير الزور، شمال شرقي سوريا، واعتقلت عددا من الأشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.
وبحسب المرصد، فإن القوات الأميركية داهمت منزلا في مدينة هجين الواقعة في ريف دير الزور، وأسفرت العملية عن اعتقال شخص مع أشقائه.
ويوم الخميس، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أربعة من عناصر تنظيم داعش نفذوا هجوما على سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، بالقرب من معمل الغاز في بلدة جديدة عكيدات.
المصدر:menafn
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