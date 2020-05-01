وبحسب المرصد، فإن القوات الأميركية داهمت منزلا في مدينة هجين الواقعة في ريف دير الزور، وأسفرت العملية عن اعتقال شخص مع أشقائه.

ويوم الخميس، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أربعة من عناصر تنظيم داعش نفذوا هجوما على سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، بالقرب من معمل الغاز في بلدة جديدة عكيدات.