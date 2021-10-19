أبرحوهم ضرباً وقاموا بتعذيبهم ثم أعادوهم إلى الداخل السوري من جهة عين العرب(كوباني).. “الجندرما التركية” تواصل اعتدائها على السوريين الفارين من ويلات الحرب

يتواصل مسلسل اعتداء حرس الحدود التركي “الجندرما” على السوريين الفارين من ويلات الحرب نحو أراضيها، وفي سياق ذلك، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان تعرض 3 شبان من أبناء مدينة منبج للضرب المبرح والتعذيب بأبشع الطرق والأساليب، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم من قِبل حرس الحدود التركي خلال محاولتهم الدخول إلى تركيا من أطراف مدينة عين العرب/كوباني، ومن ثم رميهم إلى الجانب السوري.

وفي الـ 12 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقريرًا مفصلًا عن حالات التي تعرض لها سوريون على يد قوات حرس الحدود التركي منذُ مطلع العام 2021، وجاء فيه:في منحى تصاعدي، تواصل قوات حرس الحدود التركي قتل السوريين الذين يحاولون دخول أراضيها والاعتداء عليهم بأبشع الطرق والأساليب، لترتفع حصيلة الشهداء الذين سقطوا برصاص “الجندرما” منذ مطلع العام 2021 إلى 30 مدني سوري جلهم سقطوا برصاص عناصر حرس الحدود التركي “الجندرما” بينهم سيدة و8 أطفال في محافظتي إدلب والحسكة وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان توزعوا على النحو التالي:

– ففي 10 أكتوبر/تشرين الأول استشهد طفل من أبناء حي قناة السويس بمدينة القامشلي، متأثرًا بجراحه داخل المشافي التركية، بعد مضي نحو شهر من تعرضه للتعذيب والضرب المبرح على يد حرس الحدود التركي “الجندرما” خلال محاولته الدخول إلى تركيا من جهة قرية العزيزية بريف مدينة رأس العين/سري كانيه شمالي الحسكة، وبحسب نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الطفل توفي داخل المشافي التركية اليوم بعد بقائه تحت العناية المركزة لنحو شهر نتيجة تعرضه لإصابات بليغة.

-29 أيلول: ألقت قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” جثة طفل على الشريط الحدودي المقابل لقرية عرادة التابعة لناحية أبو راسين (زركان) في ريف الحسكة، بعد أن قتل على يد عناصرها تحت وطأة التعذيب، اليوم، أثناء محاولته عبور الأراضي التركية، حيث ظهر على جسده آثار تعذيب بشكل وحشي.

-24 أيلول: استشهد شاب من أبناء بلدة نمر بمحافظة درعا، وذلك بعد تعرضه لإصابة برصاص عناصر “الجندرما” التركية خلال محاولته الدخول نحو أراضيهم من جهة ريف إدلب الشمالي، حيث فارق الحياة بالمشافي التركية متأثرًا بجراحه.

-23 أيلول: استشهد شاب من أبناء محافظة الحسكة وهو من قبيلة “النعيم” بعد إصابته بتاريخ 20 أيلول برصاص “الجندرما” التركية خلال محاولته دخول تركيا من جهة ريف رأس العين/سري كانيه.

-18 أيلول: قتل رجلين اثنين من أبناء محافظة دير الزور أحدهما من قرية بقرص والآخر من منطقة الشميطية وذلك برصاص عناصر “الجندرما” التركية خلال محاولتهما دخول الأراضي التركية من مناطق شمال شرق سوريا.

31 آب، وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب من مهجري قرية أم صهيليج بريف مدينة معرة النعمان، بعد إصابته برصاص عناصر من حرس الحدود التركي “الجندرما” خلال محاولته دخول الأراضي التركية برفقة 4 أشخاص من جهة ريف إدلب الشمالي.

30 آب، وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن من أبناء مدينة القامشلي على يد الجندرما التركية، بعد تعرضه لأبشع أنواع التعذيب ورميه على الحدود السورية – التركية بين مدينتي القامشلي والقحطانية، حيث نقل الشاب بعد تعرضه للتعذيب إلى أحد مشافي مدينة القامشلي وتوفي اليوم متأثرًا بجراحه وبعد كليتيه.

-22 آب، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن من أبناء بلدة مركدة بريف الحسكة على يد الجندرما التركية داخل الأراضي التركية بعد عبوره الحدود إلى تركيا من قرية عطيشان الحدودية.

-22 آب، استشهد طفل من أبناء قرية الجبين بريف حماة الشمالي، جراء استهداف عناصر الجندرما التركية بالرصاص الحي مخيم العلي بالقرب من بلدة أطمة بريف إدلب.

– 19 آب، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل مواطن من أبناء قرية الزوف الحدودية في ريف إدلب الغربي، على يد حرس الحدود التركي، أثناء اقترابه من الجدار الحدودي التركي

-14 آب، استشهد شاب من أبناء معرة حرمة برصاص الجندرما التركية خلال محاولته دخول الأراضي التركية من ريف إدلب الشمالي

– 18 تموز، استشهد طفل جراء تعرضه لإطلاق نار من قِبل الجندرما التركية خلال محاولته دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية من جهة ريف إدلب الشمالي.

– 25 من حزيران، استشهد شاب من أبناء بلدة دير حافر برصاص الجندرما التركية خلال محاولته دخول الأراضي التركية من جهة حارم شمالي إدلب.

– 7 من حزيران، استشهد شاب من أبناء قرية زرزور بريف جسر الشغور الشمالي غربي إدلب، برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما”، أثناء محاولته الدخول إلى تركيا من جهة ريف إدلب الغربي، عند الحدود مع لواء اسكندرون.

– 31 أيار، توفي شاب سوري بعد تعرضه للضرب المبرح على يد عناصر حرس الحدود التركي “الجندرما”، عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون خلال محاولته الدخول إلى تركيا من معابر التهريب غرب سلقين، حيث جرى رمي الشاب عند معبر العلاني غرب سلقين، ليتم إسعافه إلى المشفى ويتوفى هناك.

– 7 من أيار، استشهد مواطن برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما”، أثناء عمله بصيد الأسماك في نهر العاصي في منطقة الحفرية شمالي دركوش بالقرب من الشريط الحدودي مع لواء اسكندرون.

– 29 نيسان، استشهد رجل مسن، من أهالي قرية الزوف الحدودية مع لواء إسكندرون، شمالي جسر الشغور الشمالي بريف إدلب الغربي، وذلك بطلقة قناص من “”الجندرما التركية””، أثناء عمله في الأراضي الزراعية للقرية.

– 24 نيسان، استشهد شاب من أبناء ريف جسر الشغور برصاص حرس الحدود التركي، أثناء محاولته عبور الأراضي التركية من جهة ريف إدلب الشمالي، كما وثق نشطاء المرصد السوري في جسر الشغور.

– 22 نيسان، استشهدت امرأة من سكان مخيم قاح، برصاص حرس الحدود التركي، اليوم، قرب الشريط الحدودي في ريف إدلب، بينما كانت تعمل بأجر يومي، في أرض زراعية بالقرب من الجدار الحدودي.

– 22 نيسان، فارق شاب من أبناء الرقة حياته بعد تعرضه للضرب المبرح بأداة حادة، على يد عناصر “”الجندرما” بعد أن فُقد في تاريخ 17 أبريل/نيسان عند محاولته اجتياز الحدود من منطقة تل أبيض، الواقعة شمالي الرقة، بهدف الوصول إلى داخل الأراضي التركية، وذلك وفقًا لتقرير الطبيب الشرعي، في مشفى تل أبيض”.

– 20 نيسان، استشهد شاب من أبناء قرية بزابور بجبل الزاوية، برصاص قوات حرس الحدود التركي، أثناء محاولته العبور إلى تركيا من جهة ريف إدلب.

– 19 من آذار، استشهد شاب من أبناء منطقة الباب، جراء استهدافه بالرصاص من قبل قوات حرس الحدود التركية “الجندرما”، وذلك أثناء محاولته دخول الأراضي التركية بطرق غير شرعية من ريف حلب الشمالي.

– 10 من آذار، استشهد طفل برصاص حرس الحدود التركي، أثناء محاولته العبور مع عائلته من منطقة عراضة بريف أبو راسين في ريف الحسكة.

– 9 من آذار، استشهد شاب برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” أثناء محاولته عبور الحدود نحو تركيا من جهة مدينة دركوش الحدودية مع لواء إسكندرون في ريف إدلب الشمالي الغربي.

– 4 من آذار، استشهد طفل برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما”، أثناء تواجده أمام منزله في قرية المدلوسة بريف سلقين شمال غرب محافظة إدلب المقابلة للواء إسكندرون.

– 12 شباط، استشهد طفل برصاص عناصر “الجندرما” التركية، أثناء عمله مع جده في أرض زراعية تبعد 500 متر عن الجدار الحدودي في قرية سلهب بريف جسر الشغور الشمالي غربي إدلب.

– 4 شباط، استشهد طفل برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة حيلت التابعة لناحية حارم عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون بريف إدلب.

– 27 كانون الثاني، قتل شاب برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما”، وذلك أثناء محاولته الدخول إلى الأراضي التركية قرب الشريط الحدودي مع تركيا، من منطقة الحمبوشية بريف جسر الشغور الغربي.

– 14 كانون الثاني، استشهد شاب من أبناء قرية رسم صهريج بريف حلب، برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة حارم عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون بريف إدلب.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 489 مدني، من بينهم 90 طفلاً دون الثامنة عشر، و 45 مواطنة فوق سن الـ18.