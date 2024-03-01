أبناء السويداء يؤكدون استمرارهم في التظاهر بجمعة “شهيد الواجب”..  ومجهولون يستهدفون مبنى التسويات في المدينة

محافظة السويداء: دوى انفجار قوي في مدينة السويداء، نتيجة استهداف مبنى مايعرف بالتسويات “بقذيفة”، حيث أصابت الزاوية الغربية للمبنى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وافتتح النظام السوري مقرا للتسويات في صالة 7 نيسان وسط المدينة، بهدف إجبار المنتفضين على توقيع اتفاقات مصالحة تؤكد على تراجعهم عن الاستمرار في التظاهر، وهو ما رفضه المنتفضون.

وسبق الانفجار خروج المئات أهالي مدينة السويداء، صباح اليوم الجمعة إلى ساحة الكرامة للتأكيد على استمرار الحراك السلمي في المدينة المطالب بالحرية وإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار الأممي 2254.

واستشهد مواطن متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أثناء تواجده مع المتظاهرين في محيط صالة السابع من نيسان”المصالحات” يوم الأربعاء الفائت.

وحمل المتظاهرون صور الشهيد ولافتات كتب عليها ” جواد الباروكي ..شهيد الحرية”،” كيف يحتاج دمٌ بهذا الوضوح إلى معجمٍ طبقي لكي يفهمه”، ” نهج النظام الدموية.. نهجنا سلميتنا”.. “سلمية حتى إسقاط النظام”.. “شهداء الثورة السورية.. تضحياتكم أمانة في أعماقنا” و ” رصاصك لايخيفنا” و ” نموت خوفاً ولن نركع”، وعلت الهتافات بقول “جواد الحر دمك غالي علينا” رددها المتظاهرون مؤكدين على السلمية حتى الانتصار.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في 20 من آب من العام 2023 غضبا من ارتفاع معدل التضخم وتدهور الوضع الاقتصادي في سوريا بمشاركة مئات المحتجين، مطالبين بالتغيير ورحيل الأسد.