“أبو عمشة” يفرض إتاوات جديدة على سكان القُرى الخاضعة لسيطرة فصيله في عفرين شمال غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تواصل الفصائل المدعومة من الحكومة التركية انتهاكاتها بحق أهالي عفرين الذين فضلوا البقاء في المدينة وريفها شمال غربي حلب، فضلاً عن الخروج منها، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قائد فصيل سليمان شاه، المعروف بـ “أبو عمشة” فرض على أهالي القرى والبلدات الخاضعة لسيطرة فصيله في ريف عفرين، مبالغ مالية ووفقاً للآتي: على كل شخص يقوم بكفالة أشجار الزيتون لأحد أقاربه من الذين هُجِّروا من منطقة عفرين بدفع “8” دولارات أمريكية عن كل شجرة زيتون موجودة في السهول، و “4” دولارات أمريكية عن كل شجرة زيتون موجودة في المناطق الجبلية سواءً كانت من الأشجار المثمرة أم لا.

كما فرض “أبوعمشة” نسبة “15”بالمئة من زيوت الأهالي كـ”ضريبة” تذهب إلى خزينة فصيل “سليمان شاه”، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، حاول البعض من الأهالي تقديم شكاوي للشرطة العسكرية والقوات التركية في عفرين، بممارسات قائد فصيل سليمان شاه، ولكن دون أي جدوى بحسب الأهالي.