أثناء بحثهم عن الكمأة.. استشهاد 13 مواطناً بينهم نساء جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات “التنظيم” في بادية الرصافة

أثناء بحثهم عن الكمأة.. استشهاد 13 مواطناً بينهم نساء جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات “التنظيم” في بادية الرصافة

استشهد 13 مواطناً بينهم نساء من أبناء قبيلة “البوخميس” غالبيتهم من بلدة المنصورة بريف الرقة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” بهم أثناء بحثهم عن الكمأة جنوب المنطقة الأثرية في بادية الرصافة بريف الرقة الغربي.

وبذلك، يرتفع إلى 32 بينهم سيدة و15 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 33 شخص، من ضمنهم سيدة و25 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 31 ينهم سيدة و8 أطفال وأصيب 25 بينهم سيدة و17 طفل.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 7 أطفال وأصيب 8 أطفال آخرين بجراح