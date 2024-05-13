أثناء بحثه عن ملاذ آمن.. شاب يفارق الحياة متأثراً باصابته برصاص قوات النظام على الحدود السوريةــ اللبنانية

محافظة حمص: فارق شاب حياته متأثراً بجراحه التي أصيب بها في 1 أيار الجاري إثر إطلاق الرصاص المباشر عليه من قبل عناصر من قوات النظام بالقرب من مدينة تلكلخ المحاذية للحدود اللبنانية غربي حمص، أثناء محاولته دخول الأراضي اللبنانية.

يشار إلى إن الشاب كان قد رحل على يد السلطات اللبنانية إلى الأراضي السورية الشهر الفائت.

وفي 11 أيار الجاري، قتل شخص يمتهن “تهريب البشر” مصرعه على يد جنود من قوات حرس الحدود اللبنانية في منطقة مزرعة دير العشائر التابعة لمنطقة الزبداني المتاخمة للحدود اللبنانية، وذلك على خلفية محاولة المهرب إطلاق النار على أحد الجنود.

وازدادت عمليات التهريب بين لبنان وسوريا بإشراف من “حزب الله” اللبناني والأجهزة الأمنية التابعة للنظام.