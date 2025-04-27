أثناء تفكيكه لغم أرضي.. إصابة عنصر من فرق الهندسة في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب: أصيب عنصر من فرقة الهندسة التابعة لـ”الجيش الوطني” بجروح بليغة، أثناء تفكيكه لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية بوغاز بريف الباب شرقي حلب، وتم إسعافه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يشار إلى أن العنصر ينحدر من قرية الكاوكلي بريف حلب، كما لا زال الكثير من سكان مناطق سورية مختلفة، يعانون من تهديدات الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة، التي تهدد أمنهم وتصيب وتقتل العديد بشكل شبه يومي.

في هذا السياق وثق المرصد السوري، عدد القتلى من العسكريين وعناصر فرق الهندسة المختصين في إزالة مخلفات الحرب وتفكيك الألغام إلى 39 عنصراً، وإصابة 18 بينهم 2 من فرق الدفاع المدني توزعوا في:

-حلب: 11 وإصابة 7 بينهم عنصر من “الجيش الوطني” و 2 من فرق الهندسة.

-حمص: 10 بينهم عنصر من جيش سورية الحرة

-حماة 2 وإصابة 3 من فرق إزالة الألغام

-إدلب: 7

-الرقة: 1

-دير الزور: 4 وإصابة قيادي و3 عناصر

-اللاذقية: 4 وإصابة 2 بينهم 2 من فرق الدفاع المدني.

-طرطوس: إصابة 3 من لواء أبو بكر