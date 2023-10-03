أثناء تفكيك عبوة ناسفة.. مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي في مدينة منبج شرقي حلب

محافظة حلب: قتل عنصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” متأثراً بجراح أصيب بها صباح اليوم، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، بالقرب من دوار المطاحن في مدينة منبج شرقي حلب، ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، بعد وصول بلاغ حول وجود مادة متفجرة بالقرب من دوار المطاحن، ولدى قيام فرقة الهندسة التابعة للنجدة في قوى الأمن الداخلي جرى تفجيرها عبر جهاز التحكم.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، إلى إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بينهم بحالة حرجة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، جرى تفجيرها عن طريق جهاز التحكم، تزامنا مع مرور سيارة عسكرية لـ “النجدة” التابعة لـ”الأسايش”، في دوار المطاحن في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات مجلس منبج العسكري، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط استنفار أمني.