أثناء تواجده قرب خطوط التماس.. إصابة نازح برصاص عناصر دورية لـ”قسد” شمال ديرالزور

محافظة ديرالزور: أصيب شاب نازح ينحدر من بلدة حطلة، بجروح نتيجة إطلاق عناصر دورية تابعة لـ”قسد” الرصاص المباشرصوبه أثناء عودته من عمله في بلدة معيزيلة شمال ديرالزور.

ويأتي استهداف المدنيين على الخط الفاصل بين مناطق سيطرة “قسد” و”النظام” تحسباً لعمليات تسلل واستهدافات عسكرية من قبل عناصر الطرفين على خطوط التماس.

وأشار المرصد السوري في 21 كانون الثاني الفائت إلى أن طفلا في بلدة بقرص بريف دير الزور أصيب برصاص طائش يعتقد أن مصدره عناصر “قسد” المتمركزين على السرير النهري في مدينة الشحيل شرقي دير الزور، بعد إطلاقهم النار على تلك البلدة، في حين نقل الطفل إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.