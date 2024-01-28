أثناء توجههما إلى العاصمة دمشق.. عصابة خطف تختطف شابين من أبناء ريف درعا وتطالب بفدية 80 ألف دولار للإفراج عنهما

محافظة درعا: أقدمت عصابة خطف على اختطاف شابين من أبناء مدينة الصنمين بريف درعا، حيث تواصل الخاطفون مع ذويهما مطالبين بفدية مالية قدرها 80 ألف دولار مقابل الإفراج عنهما، ويشار بأن الشابين يعملان في مجال بيع الخردوات وقد جرى اختطافهما أثناء توجههما إلى العاصمة دمشق، وعثر على سيارتهم ضمن أرض زراعية على طريق دمشق.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إقدام مجموعة مسلحة تابعة لعصابة المدعو “شجاع العلي” على اختطاف أحد المقاولين من أبناء مدينة حمص المدعو “محمود الرجب” بعد رفضه الانسحاب من المناقصة التي تمّ الإعلان عنها من قبل مديرية الأشغال في مدينة حمص والتي تهدف لبدء العمل على إزالة الأنقاض وهدمّ المباني الآيلة للسقوط من داخل حي الخالدية بمدينة حمص.