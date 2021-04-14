أثناء جمعهم للخردة.. مخلفات الحرب تصيب 5 أشخاص على أطراف الرقة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، اليوم، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب أثناء عملهم بجمع الخردة في مكب للنفايات في منطقة سهلة البنات شمالي مدينة الرقة الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، مساء أمس، انفجارًا في قرية الهزانة بريف مصياف، ضمن مناطق نفوذ النظام السوري بريف حماة الغربي، ما أدى لإصابة 6 أطفال على الأقل بجراح، ولم ترد معلومات عن طبيعة الانفجار إذا ما كان مقذوف لم يكن قد انفجر بوقت سابق أم شيء آخر من مخلفات الحرب.

ورصد المرصد السوري صباح الثلاثاء، انفجار في مخيم الإيمان في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي، نتيجة قنبلة انفجرت بشخص كان يعبث بها، ما أدى إلى مقتله وإصابة شخصين آخرين.

كما أصيب 3 أطفال بجروح وحروق خطيرة، أمس الأول، نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب بالقرب من حديقة النصارى بمدينة دير الزور.