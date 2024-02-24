أثناء جمعهم للكمأة.. مقتل وإصابة 3 من عناصر “الدفاع الوطني” إثر انفجار لغم أرضي زرعه “التنظيم” بسيارتهم في بادية دير الزور

أثناء جمعهم للكمأة.. مقتل وإصابة 3 من عناصر “الدفاع الوطني” إثر انفجار لغم أرضي زرعه “التنظيم” بسيارتهم في بادية دير الزور

قتل عنصران وأصيب ثالث من عناصر “الدفاع الوطني” بجراح بليغة جراء انفجار لغم أرضي زرعه مسلحون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بسيارتهم أثناء توجههم لجمع الكمأة في بادية دير الزور.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 135 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

17 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

103 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، و 5 مدنيين أثناء جمع الكمأة.

قتلوا في 51 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و10 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 17 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 29 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم، و2 من العاملين في جمع الكمأة.

– 28 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و12 من التنظيم، واستشهاد 6 مدنيين.

– 3 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 11 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 3 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 10 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران.