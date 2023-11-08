أثناء ذهابه لمعالجة والده.. قوات النظام تعتقل شابا على أحد حواجزها في العاصمة دمشق

أثناء ذهابه لمعالجة والده.. قوات النظام تعتقل شابا على أحد حواجزها في العاصمة دمشق

محافظة دير الزور: اعتقل عناصر حاجز تابع قوات النظام شابا من أهالي بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، وذلك أثناء توجهه إلى العاصمة دمشق لمعالجة والده، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب اعتقاله، بينما لا يزال مصيره مجهولاً.

ويشار إلى أن الشاب مدني لا ينتمي لأي جهة عسكرية ولا سياسية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 30 تشرين الأول الفائت، مداهمة قوات النظام بأكثر من 15 سيارة عسكرية عدد من المنازل في حي طب الجورة بمدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، حيث نفذت حملة اعتقالات طالت عدد من الشبان بتهمة الانتماء للفصائل المعارضة المسلحة.