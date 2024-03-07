أثناء عبثها بسلاح والدها.. مقتل طفلة برصاصة في ريف حلب

محافظة حلب: توفيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، نتيجة طلق ناري خرج عن طريق الخطأ أثناء عبثها بمسدس والدها في قرية “أبو الزندين” غربي مدينة الباب شرق حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها “درع الفرات”.

ورصد المرصد السوري في 22 شباط الفائت، مقُتل شخص على يد أخيه وهما من قرية الشيوخ بريف عين العرب ” كوباني”، نتيجة شجار بينهما تطور لاستخدام السلاح، في مدينة جرابلس بريف حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بمناطق ” درع الفرات