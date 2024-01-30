أثناء عبثه بـ لغم من مخلفات الحرب.. إصابة سيدة وابنها بجروح ضمن مناطق النظام والميليشيات الإيرانية

محافظة ديرالزور: أصيبت سيدة في العقد الخامس من العمر مع طفلها ذو 13 عاماً بجروح، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء عبث الطفل باللغم بجانب منزله في مدينة العشارة بريف ديرالزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية.

وبذلك، يرتفع إلى 7 أطفال تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 18 شخص، من ضمنهم 15 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 5 أطفال وأصيب 11 أشخاص بينهم 8 أطفال.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد طفلين وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح