أثناء عبورهما على حاجز عسكري.. مقتل شاب وإصابة شقيقه برصاص قوات النظام بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: قتل شاب وأصيب شقيقه جراء استهدافهما بالرصاص بشكل مباشر من قبل عناصر قوات النظام المتمركزين في حاجز مملوك في محيط بلدة زاكية بريف دمشق، وذلك خلال عبورهما على الحاجز.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 3 تشرين الثاني الجاري، اندلاع مشاجرة في بلدة مضايا بريف دمشق، بين مجموعة شبّان من تجار ومروجي المخدرات، إثر خلافات ومشادات كلامية دفعت أحدهم لفتح قنبلة يدوية ورميها على الآخرين، مما أدى لمقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة، تم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج.