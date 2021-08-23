أثناء عمله بقطاف التين.. مخلفات الحرب تودي بحياة رجل مسن في ريف إدلب 

محافظة إدلب: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد رجل مسن متاثرًا بجراحه التي أصيب بها، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء عمله في قطاف موسم التين في الأراضي المحيطة ببلدة البارة جنوبي إدلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 571 شخصاً، بينهم 78 مواطنة و190 طفلاً.