أثناء قطافهم زهرة “القبار”.. إصابة طفلين بانفجار  مخلفات الحرب شرقي حماة

أصيب طفلان بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محيط قرية عرشونة بريف حماة الشرقي، أثناء قطفهم لأزهار “القبار”.

والجدير بالذكر أن أزهار نبتة القبار البرية تباع بأسعار جيدة، وتتخذها بعض العائلات مصدرًا للرزق في مثل هذه الأوقات من السنة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّقوا، اليوم، استشهاد شاب إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق، أثناء قيامه بجني محصول “المحلب” في المزارع المحيطة ببلدة البارة في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وتنتشر مخلفات الحرب والقنابل العنقودية في معظم مناطق سورية التي شهدت صراع ما بين الفصائل وقوات النظام، ففي منتصف أيار، أصيب طفل بجروح خطيرة، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق على بلدة الناجية بريف جسر الشغور غربي إدلب.