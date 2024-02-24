أثناء محاولتهم العبور باتجاه مناطق شرق الفرات.. قوات سوريا الديمقراطية تستهدف مسلحين محليين في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: أقدم عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين ضمن نقاط عسكرية لهم على ضفة نهر الفرات الشرقية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، على إطلاق النار باتجاه مسلحين محليين في الضفة المقابلة لنهر الفرات من جهة بلدة بقرص ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وذلك أثناء محاولتهم العبور باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.

و شن مسلحون محليون بعد منتصف ليل الجمعة – السبت هجوما عنيفا مستخدمين الأسلحة الرشاشة استهدفوا خلاله نقاطا عسكرية تابعة لـ”قسد” في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، وسط اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين.

على صعيد متصل، استهدف مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة عناصر “قسد” المتمركزين في محطة مياه الكشكية شرقي دير الزور عقب عملية تسلل نفذوها من مناطق سيطرة قوات النظام غربي النهر، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.