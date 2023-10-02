أثناء محاولته الهروب إلى تركيا.. فصيل “أحرار الشرقية” يسلم مرافق “عبد القادر الحمو” للشرطة العسكرية

محافظة الحسكة: اعتقل (ع.إ) مرافق قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” المدعو “عبد القادر الحمو” الذي قتل في اشتباكات المربع الأمني بالحسكة، أثناء توجهه إلى تركيا من مدينة رأس العين ضمن منطقة ” نبع السلام” بالحسكة، وذلك بعد أن لاذ بالفرار إثر الاشتباكات التي جرت بين عناصر ميليشيا الدفاع الوطني من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، لتنتهي بسيطرة الأخيرة على المربع الأمني في المدينة.

ووفقاً للمعلومات فإن المعتقل حاول الفرار إلى داخل الأراضي التركية عبر طرق التهريب في مدينة رأس العين، مقابل مبلغ مالي قدره 2500 دولار أمريكي، بمساعدة مهرب بشر من فصيل ” أحرار الشرقية ” التابع لـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا، فيما جرى تسليمه من قبل عناصر الفصيل للشرطة العسكرية في المدينة.

وأشار المرصد السوري، في 22 من أيلول الفائت، إلى مقتل عبد القادر حمو الذي شغل منصب قائد الدفاع الوطني في مدينة الحسكة، وسيطرت قوات النظام على منزله “الفيلا” التي كان يتحصن بها مع بضعة عناصر، ووفقا للمصادر فإن الحمو كان يتحصن في نفق ضمن “الفيلا”، رفض الاستسلام، مت دفع عناصر قوات النظام لرميه بالقنابل.

حيث سيطرت قوات النظام على كامل المربع الأمني في مدينة الحسكة بعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت و القضاء على عناصر ميليشيا الدفاع الوطني.