أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة.. قسد تلقي القبض على شخص ينتمي لخلايا “التنظيم” في بلدة الصبحة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: ألقت قوات سوريا الديمقراطية اليوم القبض على شخص ينتمي لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، حيث تم إلقاء القبض عليه وهو يحاول زرع عبوة ناسفة أمام أحد المحلات التجارية في البلدة بهدف تفجيرها.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 22 تشرين الأول الجاري إلى أن قوات سوريا الديمقراطية نفذت عملية أمنية استهدفت أحد عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة تل حميس بريف الحسكة، حيث داهمت مكان تواجده بعد محاصرته وألقت القبض عليه، وعثر بحوزته على كمية من المواد المعدة للتفجير وأسلحة وذخائر حيث كان يخطط لشن هجمات في المنطقة.