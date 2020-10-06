أثناء محاولته عبور الأراضي التركية.. وفاة مواطن بانفجار لغم أرضي شمالي الحسكة

انفجر لغم أرضي بمواطن من أبناء ريف الحسكة، أثناء محاولته دخول الأراضي التركية، من محيط قرية عراضة في ريف أبو راسين، ما أدى إلى وفاته على الفور.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 359 شخصا، بينهم 71 مواطنة و106 أطفال.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.