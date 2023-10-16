أثناء مطاردتهم.. قوات مكافحة المخدرات تشتبك مع تجار ومروجي المخدرات في مدينة القامشلي

محافظة الحسكة: اشتبكت قوات مكافحة المخدرات التابعة لـ “الأسايش”، بعد منتصف ليل الأحد- الاثنين مع مجموعة من تجار ومروجي المخدرات في مدينة القامشلي، بعد مطاردتهم في أحياء المدينة، أسفرت عن اعتقال عدد من تجار، جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية في المدينة، دون معرفة مصيرهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 29 أيلول الفائت، اعتقال عناصر دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، شخصين يعملان في تجارة وترويج المواد المخدرة، بعد مداهمة منزلهما، والاشتباك معهما، في قرية زغيرجزيرة في ريف دير الزور الغربي، حيث تم إلقاء القبض على اثنين بينما فر الثالث.