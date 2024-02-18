أثناء ملاحقة مطلوب.. مقتل عنصر من مرتبات الشرطة بقنبلة يدوية في ريف حماة

محافظة حماة: قتل عنصر من مرتبات قيادة شرطة حماة، أثناء قيام دورية بملاحقة مطلوب متهم بتجارة وترويج المواد المخدرة بالإضافة إلى سرقة الكابلات النحاسية وتهم أخرى، في ناحية وادي العيون بريف حماة، حيث رمي الأخير قنبلة يدوية على الدورية ما أدى إلى مقتل العنصر.

وأشار المرصد السوري في 16 شباط الجاري، إلى إلقاء عناصر فرع مكافحة المخدرات في العاصمة دمشق القبض على 9 أشخاص بينهم فتاة بتهمة تجارة وترويج المواد المخدرة، في عدة مدن ومناطق بدمشق وريفها؛ حيث شملت محلة الزهرة ومحلة الميدان وجرمانا والدويلعة، بالإضافة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتهم، مؤلفة من الحشيش المخدر ومادة الكريستال وحبوب الكبتاغون والماريجوانا المخدرة، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين لازالوا طلقاء حتى الآن.