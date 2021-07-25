أثناء وقوفهم على طابور للحصول على ثلج.. دوريات تابعة لقوات النظام تعتقل عددًا من الشبان في مدينة الميادين بهدف سوقهم للخدمة الإلزامية

أثناء وقوفهم على طابور للحصول على ثلج.. دوريات تابعة لقوات النظام تعتقل عددًا من الشبان في مدينة الميادين بهدف سوقهم للخدمة الإلزامية

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دوريات مشتركة بين الشرطة العسكرية والأمن العسكري في قوات النظام، طوقت طابور للأهالي أثناء وقوفهم أمام معمل الثلج في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث اعتقلت عددًا منهم بهدف سوقهم إلى الخدمة الإلزامية.

وفي 16 يونيو المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى قوات “الأمن العسكري” التابع لقوات النظام، اعتقلت عشرات الشبان في حملة أمنية لسوقهم إلى الخدمة الإلزامية، في مناطق الميادين والعشارة وصبيخان بريف دير الزور الشرقي.

ويأتي ذلك، في ظل رفض أبناء المنطقة الالتحاق في صفوف قوات النظام، حيث يتهرب الشبان من الحواجز الأمنية، تجنبًا للوقوع في قبضتهم، بينما تعمل الميليشيات الإيرانية على استقطابهم مستغلة بذلك نفوذها والمغريات التي تقدمها لهؤلاء الشبان، أهمها الخدمة ضمن مناطق دير الزور.