أثناء وقوفهم على طوابير الأفران لشراء الخبز.. أجهزة النظام الأمنية تعتقل 57 شاباً في الغوطة الشرقية لسوقهم إلى “خدمة العلم”

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تواصل “الشرطة العسكرية” التابعة لقوات النظام حملتها في التجنيد الإلزامي بغوطة دمشق الشرقية، وذلك من خلال استمرارها بنشر الحواجز المؤقتة على الطرقات الفرعية والرئيسية وإيقاف المارة واعتقال المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين للخدمة الاحتياطية، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر النظام استهدفوا خلال الأيام الأخيرة المنصرمة، طوابير الانتظار على أفران الخبز، في مناطق سقبا وجسرين وحمورية وكفربطنا وحزة، واعتقلوا 57 شاباً من المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية أثناء وقوفهم على طوابير الخبز.

المرصد السوري كان قد أشار في ال 4 من فبراير / شباط، بأن مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق، تشهد أكبر حملة اعتقالات بحق الشبان لسوقهم للخدمة الإلزامية والاحتياطية منذُ أن سيطرت عليها قوات النظام، ووفقًا لمصادر السوري، فقد قامت “الشرطة العسكرية” التابعة للنظام باعتقال أكثر من 300 شاب على مدار الأيام الفائتة، وذلك بعد نصب الشرطة حواجز مؤقتة بشكل يومي، وتنفيذ مداهمات لمنازل المطلوبين، لسوقهم للخدمة الإلزامية والاحتياطية، حيث تركزت حملات الاعتقال في مناطق “دوما ومسرابا وحرستا وحمورية وسقبا وكفربطنا وعين ترما وزملكا وجسرين والمليحة”، وانتهت الحملة يوم أمس الأربعاء، مع إبقاء “الشرطة العسكرية” لبعض الحواجز الثابتة في مراكز المدن والبلدات.