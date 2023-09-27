أجهزة النظام الأمنية تعتقل مدير شبكة أخبار محلية

محافظة اللاذقية: اعتقلت أجهزة النظام الأمنية مدير شبكة أخبار محلية، بسبب منشور له على “الفيسبوك”.

ويدير الإعلامي صفحة “جبلة الأولى”، انتقد فيه الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية، فيما حذف المنشور لاحقا.

يذكر أن أجهزة النظام الأمنية كثفت الاعتقالات داخل مناطق سيطرتها لتشمل عدد كبير من المتذمرين من الوضع المعيشي والاقتصادي السيئ التي وصلت إليه البلاد.

وأشار المرصد السوري في 28 نيسان الفائت إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام اعتقلت ناشطاً صحفياً ومدير لإحدى الشبكات الإعلامية في مدينة مصياف بريف حماة الغربي، بتهمة “النيل من هيبة وعزيمة الدولة”، وذلك على خلفية انتقاداته عبر عدد من المنشورات على صفحة الشبكة لسرقات وتجاوزات حكومة النظام ومؤسساتها، وعن العديد من المواضيع الأخرى.