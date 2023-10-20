أجهزة النظام الأمنية يعتقلون مهجر عفريني بشكل تعسفي في مدينة حلب

محافظة حلب: أقدم عناصر حاجز تابع لأمن الدولة على اعتقال مواطن في العقد الرابع من العمر، أثناء توجهه إلى مدينة حلب، قادماً من مناطق ريف حلب الشمالي، دون معرفة التهم الموجهة إليه، حيث جرى اقتياده إلى أحد المراكز الأمنية دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

ويشار إلى أن المواطن من مهجري منطقة عفرين، وينحدر من قرية شيخوتكا التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين.

ويعاني المدنيون في مناطق ريف حلب الشمالي من صعوبات جمة، ولا سيما أثناء توجههم إلى مركز مدينة حلب، غالبا ما يتعرضون لمضايقات واعتقالات تعسفية من قبل الحواجز المنتشرة بشكل عشوائي في المنطقة، وفرض سطوتهم على المدنيين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 8 أب الفائت، بأن لا يزال مصير 3 طلاب جامعيين من أبناء محافظة درعا مجهولا، حيث اعتقلتهم قوات النظام، بعد اقتحام السكن الجامعي في مدينة حلب، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة، فيما رجحت مصادر أنهم اعتقلوا بغية سوقهم للخدمة الإلزامية.