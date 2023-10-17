أجهزة النظام الأمنية تستأنف مفاوضات التسوية لأهالي بلدة زاكية بمحافظة ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: استأنفت المخابرات الجوية عبر وسطاء المفاوضات مع أهالي بلدة زاكية بمحافظة ريف دمشق، إجراء التسوية لعدد من المطلوبين، بعد تعليقها أواخر آب الفائت.

وحددت المخابرات الجوية قائمة تضم أسماء 17 شخصاً من أبناء بلدة زاكية لإجراء تسوية، إضافة لإجراء تسوية لكافة المنشقين والمتخلفين عن جيش النظام.

وأبلغ أهالي البلدة والمطلوبين رئيس البلدية في زاكية موافقتهم على التسوية بشرط إطلاق سراح معتقلين من أبناء البلدة من سجون النظام.

وأشار المرصد السوري في 23 تموز الفائت إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، أطلقت عملية تسوية في مبنى المركز الثقافي بمدينة القنيطرة، لتشمل المطلوبين للأجهزة الأمنية من المدنيين، والشبان المتخلفين عن أداء “الخدمة الإلزامية” و”الخدمة الاحتياطية”، والمنشقين عن جيش النظام، حيث استمرت عملية التسوية حتى نهاية شهر.