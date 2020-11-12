أجهزة النظام الأمنية تعتقل مواطن لأسباب مجهولة في ريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، باعتقال شخص يملك مكتب “صرافة أموال” وذلك في بلدة داعل ضمن القطاع الأوسط من الريف الدرعاوي، دون معلومات عن أسباب اعتقاله حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد في 28 الشهر الفائت، اعتقال أجهزة النظام الأمنية، لمواطن في في بلدة القنية بريف درعا، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة، يذكر أن الرجل يمتلك بطاقة “تسوية”.