أجهزة النظام الأمنية تعتقل مواطن يحمل بطاقة “تسوية” في ريف درعا لأسباب مجهولة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اعتقال أجهزة النظام الأمنية، لمواطن في في بلدة القنية بريف درعا، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة، يذكر أن الرجل يمتلك بطاقة “تسوية”.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، حرق صور رأس النظام السوري “بشار الأسد” من قِبل بعض الأهالي في مدينة الحراك شرقي درعا، بالإضافة لقيامهم بإغلاق الطرقات الرئيسية بالإطارات المشتعلة تعبيراً عن غضبهم، إزاء قيام أجهزة “النظام الأمنية” باعتقال شخصين من أبناء البلدة في العاصمة دمشق.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحين من أهالي مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي، اقتحموا حاجزاً تابعاً لقوات النظام، ومن ثم احتجزوا عناصر الحاجز برفقة الضابط المسؤول عليهم، رداً على قيام “أجهزة النظام الأمنية” باعتقال مواطنين اثنين من أبناء المدينة في العاصمة دمشق، لأسباب غير معروفة، أحدهم عاد من جديد إلى سورية من دولة “الكويت”.