أجهزة النظام الأمنية تعتقل 3 مواطنين من أبناء محافظة درعا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أجهزة النظام الأمنية قامت باعتقال 3 مواطنين من أبناء درعا خلال الساعات الفائتة، حيث اعتقلت شخص من داعل من على أحد حواجزها في العاصمة دمشق، فيما جرى اعتقال رجلين اثنين في مدينة طفس بريف درعا الغربي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقالات هذه.

ونشر المرصد السوري في الثالث من الشهر الجاري، أن أجهزة النظام الأمنية، اعتقلت قبل أيام نحو 20 شابًا من أبناء كناكر في الغوطة الغربية من ريف دمشق، وذلك أثناء محاولتهم الخروج من سوريا نحو جزيرة قبرص، عبر ميناء طرطوس في الساحل السوري، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الشبان الذي جرى اعتقالهم، غالبيتهم من المطلوبين لأجهزة النظام الأمنية، والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، حيث قاموا بالتنسيق مع ضباط في جيش النظام للهروب نحو جزيزة قبرص، لقاء مبالغ مالية كبيرة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم، دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.

وفي 14 أبريل/نيسان، المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن وفد من الشرطة العسكرية الروسية، وبحضور بعض من ضباط الفرقة الرابعة والأمن العسكري في قوات النظام، اجتمعوا ظهر اليوم مع وجهاء وبعض من أهالي بلدة كناكر في المؤسسة السورية للتجارة، في الغوطة الغربية من ريف العاصمة دمشق، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الوفد الروسي وبحضور ضباط من النظام، استمعوا إلى مطالب الأهالي، من تأمين كهرباء، ورفع القبضة الأمنية عن كناكر من خلال تخفيف التدقيق على الخارجين والداخلين من وإلى البلدة، بالإضافة إلى مطالبة الأهالي للوفد الروسي بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء البلدة، والقابعين في سجون النظام، حيث قدم الوفد الروسي وعود للأهالي بإطلاق سراح قسم من المعتقلين ممن لم يتورطوا بقضايا قتل، ومقابل ذلك، طالب ضباط النظام والروس من وجهاء كناكر ممن حضروا الاجتماع، بالضغط على الشبان وعدم إظهار أي نشاط معادي للانتخابات الرئاسية، من خروج مظاهرات أو مهاجمة حواجز تابعة للنظام وخلق فوضى.