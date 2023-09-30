أجهزة النظام الأمنية تعتقل 6 مواطنين على أحد الحواجز بريف درعا وذويهم يطالبون بالإفراج عنهم

محافظة درعا: أقدم عناصر فرع الأمن السياسي على اعتقال 6 مواطنين اليوم أثناء مرورهم على أحد الحواجز العسكرية التابعة للفرع في بلدة غباغب بريف درعا، وينحدر المعتقلون من مدينة جاسم، في حين طالب ذوبهم بالإفراج عنهم ومنحوا مهلة للنظام حتى ظهر اليوم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 27 أيلول الجاري، استهداف دورية عسكرية تابعة للمخابرات الجوية للنظام بالرصاص المباشر، شاباً ينحدر من بلدة اللجاة ما أدى لمقتله، وذلك على طريق المسيفرة – الغارية الشرقية بريف درعا، بينما اعتقل عناصر دورية ذاتها شاب كان برفقته من أنباء عشائر مدينة طفس بعد إصابته، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.