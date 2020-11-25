أجهزة النظام الأمنية تنفذ حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان في الغوطة الشرقية وجنوبي العاصمة دمشق

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أجهزة النظام الأمنية نفذت حملة دهم استهدفت عددا من منازل الأهالي في مناطق ببيلا وبيت سحم جنوبي العاصمة دمشق، واعتقلت 8 شبان واقتادتهم لأفرعها الأمنية، لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

وفي سياق متصل، نفذت أجهزة النظام الأمنية صباح اليوم، حملة دهم استهدفت عددا من المنازل أيضا في بلدة كفربطنا ضمن الغوطة الشرقية، وبحسب مصادر المرصد السوري، اعتقلت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص من قاطني حي الكرم في كفربطنا، دون معرفة الأسباب، وعمدت قوات النظام صباح اليوم أيضاً إلى نصب حاجزين جديدين في مدينة حرستا، الأول عند الطريق الواصل بين مدينة حرستا وبلدة مديرا، والآخر عند مسجد ” السيدة عائشة” في المدينة.

ونشر المرصد السوري في 9أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أفادت مصادر المرصد السوي لحقوق الإنسان، بأن دوريات عسكرية تابعة للاستخبارات الجوية والأمن العسكري، نفذت حملة دهم طالت نحو 15 شاباً من أبناء بلدة سرغايا الواقعة عند الحدود السورية – اللبنانية شمال غرب العاصمة دمشق، دون معرفة الأسباب.

والجدير بالذكر أن بلدة سرغايا في ريف دمشق الشمالي الغربي، تنشط بها مجموعات مسلحة بشكل كبير جداً تعمل على تهريب البضائع من لبنان إلى سوريا، بالإضافة إلى عمليات تهريب البشر من سوريا إلى لبنان.