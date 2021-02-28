أجهزة النظام الأمنية تنفذ حملة اعتقالات واسعة في ريف درعا الشمالي استهدفت عناصر “التسويات والمصالحات”

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد من الجنوب السوري، بأن أجهزة النظام الأمنية، والمتمثلة بفرعي “أمن الدولة” و “الأمن السياسي”، تقوم بتنفيذ حملة دهم واسعة في بلدة كفرناسج ضمن ريف درعا الشمالي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تستهدف عناصر سابقين ضمن فصائل المعارضة، ممن أجروا “ومصالحات وتسويات” عقب سيطرة النظام على المنطقة، حيث اعتقلت ثلاثة من عناصر “التسويات” ولاتزال الحملة قائمة.

المرصد السوري رصد يوم أمس، محاولة اغتيال طالت أحد العاملين مع الفرقة الرابعة بريف درعا الشرقي، حيث قام مجهولون بإطلاق النار عليه في بلدة المسيفرة ما أدى لإصابته بجراح، يذكر أن المستهدف يعمل بتجنيد الشبان لصالح الفرقة الرابعة، على صعيد متصل انفجرت عبوة ناسفة بسيارة شخص في مدينة الحراك شرقي درعا، دون معلومات عن خسائر بشرية.