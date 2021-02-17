أجهزة النظام الأمنية تنفذ حملة دهم ضمن مناطق عدة في ريف حمص الشمالي وتعتقل 11 مواطناً حتى اللحظة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من ريف حمص الشمالي، بأن أجهزة النظام الأمنية عمدت خلال الساعات الفائتة إلى تنفيذ حملة جديدة من الدهم والاعتقالات في مناطق عدة، حيث جرى مداهمة منازل في كفرلاها وتلذهب والحولة ومناطق أخرى شمالي حمص، كما وضعت قوات النظام حواجز مؤقتة بشكل مكثف في أحياء ومداخل ومخارج المناطق آنفة الذكر، وأسفرت الحملة إلى الآن عن اعتقال أكثر من 11 شاب ورجل، بعضهم لسوقهم إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية والبعض الآخر لأسباب مجهولة حتى الآن، وعلى خلفية العملية قام مجهولون بكتابة عبارات على جدران فرن آلي وبعض مدارس المنطقة، مناهضة للنظام السوري ورأس هرمه بشار الأسد.

ونشر المرصد السوري في 13 من تشرين الثاني 2020، أن توتراً تشهده مدينة تلبيسة الواقعة ضمن ريف حمص الشمالي بين مجموعات تابعة وموالية للنظام السوري، حيث قام عناصر من “الشرطة” باعتقال قائد مجموعة “الطراميح” التابعة لقوات “النمر” في المدينة، ليرد عناصر “الطراميح” باعتقال عنصر من الشرطة، عقب ساعات من العملية تدخل وجهاء وأعيان وتم الإفراج عن الشرطي وقائد المجموعة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المدينة تشهد توتراً مستمراً بين الطرفين على خلفية الاستفزازات المتبادلة للعناصر والقيادات ضمن الأحياء والشوارع.