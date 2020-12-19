أحدهما بترت ساقه.. إصابة عنصرين من لواء “القدس” بانفجار لغم أرضي في بادية الميادين شرقي ديرالزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار لغم أرضي بعنصرين من لواء “القدس” الفلسطيني الموالي للنظام في منطقة الخور الغربي ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، مما أدى لإصابتهما، وبحسب مصادر المرصد السوري أحدهما تعرضت ساقه للبتر جراء انفجار اللغم.

ونشر المرصد السوري في 13 ديسمبر / كانون الأول، أن ميليشيا الدفاع الوطني الموالية لقوات النظام، بدأت بحملة أمنية جديدة ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المنشرة في بادية دير الزور، حيث خرج رتل ضخم من مدينة الميادين مؤلف من عشرات الآليات وتوجه لتمشيط منطقة فيضة ابن موينع ببادية دير الزور، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن لغم أرضي انفجر بآلية للدفاع الوطني أثناء عملية التمشيط، ما أدى لإصابة 3 عناصر على الأقل بجراح، جرى نقلهم إلى مشفى الأسد بمدينة دير الزور.