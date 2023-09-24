أحدهما عراقي الجنسية.. “التحالف الدولي” ينفذ إنزالا جويا ضمن مناطق “نبع السلام”  ويعتقل قياديين بـ”التنظيم” أحدهما عراقي الجنسية

محافظة الحسكة: اعتقلت قوات “التحالف الدولي” قياديين اثنين في تنظيم “الدولة الإسلامية”، في عملية إنزال جوي، صباح اليوم “الأحد”، على قرية أم جلود قرب مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” شمالي الحسكة.

ووفقا للمصادر فإن أحد المعتقلين أمير بالتنظيم وهو من جنسية عراقية، والآخر سوري الجنسة.

يشار إلى أن مناطق الفصائل الموالية لتركيا تأوي عناصر وأمراء من تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتعد تلك المناطق ملاذ آمن لهم.

وفي 3 تشرين الثاني من العام الفائت أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حلقت في 2 تشرين الثاني فوق مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ونفذت عملية إنزال جوي في حي حوارنا الملاصق للحدود التركية – السورية في مدينة رأس العين/سري كانيه و قرية علوك، وبحسب مصادر المرصد السوري فإن قوات التحالف الدولي أخلت خلال العملية 6 أشخاص ثلاثة منهم “سعودي الجنسية واسترالي وثالثهم سوري من أبناء محافظة الرقة”، جرى إخلاؤهم من رأس العين، وثلاثة آخرين جرى إخلاؤهم من قرية علوك شمالي المدينة، جلهم كانوا ضمن صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” إبان سيطرته على مناطق في شمال وشرق سوريا.