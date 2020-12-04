أحدهما عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية”.. قسد تعتقل رجلين اثنين في بلدة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، رجلين اثنين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، أحدهما عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” والآخر يعمل في مجال “الصرافة والحولات المالية”، ولم ترد معلومات عن أسباب اعتقالهما إلى الآن.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت فجر أمس الثلاثاء، بلدة الغريبة الشرقية الواقعة ضمن ريف دير الزور الشمالي، واعتقلت 3 أشخاص من عائلة واحدة، بتهمة “الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية”.