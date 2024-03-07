أحدهما مدني.. إرتفاع حصيلة القتلى إلى 2 جراء القصف بطائرات “درون” إنتحارية في محيط دارة عزة غربي حلب

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام جراء القصف بطائرات انتحارية “درون” تابعة لقوات النظام اليوم استهدف محور الفوج 112 على الأطراف الشرقية من مدبنة دارة عزة بريف حلب الغربي، لترتفع بذلك حصيلة الخسائر البشرية إلى 2 هما مدني وعنصر من هيئة تحرير الشام.

وبذلك، يرتفع إلى 98 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 96 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 39 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 12 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

–55 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 26 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر