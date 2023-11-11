أحدهم جرى ترحيله من داخل الأراضي التركية.. اعتقال 8 أشخاص من قبل الفصائل الموالية لأنقرة ضمن منطقة “غصن الزيتون”

محافظة حلب: اعتقلت الشرطة المدنية مواطنين اثنين أحدهم يبلغ من العمر 46 عام والأخر 68 عام، في ناحية معبطلي بريف ريف، دون معرفة التهم الموجهة إليهما، وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيرهما.

بينما اعتقلت الشرطة العسكرية مواطنا في العقد الثالث من العمر في مدينة عفرين، بعد عودته إلى مسقط رأسه، قادما من مدينة حلب، حيث جرى اعتقاله لأسباب مجهولة، بينما لا يزال مصيره مجهولاً.

وفي حي المحمودية بمدينة عفرين، اعتقلت الاستخبارات التركية مواطن يبلغ من العمر 37 عاماً، بعد ترحيله من داخل الأراضي التركية إلى منطقة عفرين قبيل 4 أشهر، بتهمة الخروج في نوبات الحراسة إبان حكم الإدارة الذاتية السابقة، يشار إلى أن المعتقل ينحدر من قرية كمروك بريف عفرين، بينما لا يزال مصيره مجهولاً.

وفي حي الأشرفية، اعتقلت الشرطة العسكرية مواطنا في العقد الرابع من العمر، وينحدر من قرية خلالكا التابعة لناحية راجو بريف عفرين، بتهمة التخابر لصالح قوات سوريا الديمقراطية، وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

ويشار إلى أن فصيلي “الحمزات” و”العمشات” المواليتين لأنقرة، استولوا على منزل الذي يسكن فيه بقوة السلاح.

وبتوازي مع ذلك، اعتقل فصيل فرقة الحمزة الموالية لأنقرة، عنصر سابق عمل لصالح الفصيل ذاته في ليبيا، حيث جرى اعتقاله في حي الأشرفية بمدينة عفرين، لرفضه إخلاء منزله المستولي عليه من قبل الفصيل، بينما ملكية المنزل يعود لمهجر قسراً إلى خارج المنطقة.

وفي حي الزيدية، تعرض مواطن أخر يبلغ من العمر 36 عاما، وينحدر من قرية شيتكا في ناحية معبطلي، للاعتقال من قبل الاستخبارات التركية في حي الزيدية، بتهمة الخروج بنوبات الحراسة إبان حكم الإدارة الذاتية، وذلك بعد عودته إلى مسقط رأسه قادما من مدينة حلب.