 أحدهم عراقي أدعى أنه من نازحي البوكمال.. قسد تلقي القبض على 3 أشخاص بتهمة “زرع عبوات ناسفة” على طريق حقل العمر النفطي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من ريف دير الزور الشرقي، بأن دورية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية عمدت مساء يوم أمس الأول الأحد، إلى مهاجمة عدة أشخاص كانوا يقومون بزرع عبوات ناسفة بأطراف بلدة الشحيل على طريق حقل العمر النفطي، لكن الأشخاص تمكنوا من الفرار تاركين خلفهم دراجات نارية وعبوات ناسفة، لتقوم قسد على إثرها بمداهمة أحد المنازل في منطقة الشحيل الغربي ويعود المنزل لأحد تجار النفط في المنطقة، حيث لم يتم العثور عليه ضمن المنزل، وأثناء خروج قسد تعرضوا لإطلاق رصاص من عدة جهات، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات مجلس دير الزور العسكري، اعتقلت 3 أشخاص عند قوس الهرموشية بريف دير الزور الغربي، خلال الساعات الفائتة، ويرجح أن اعتقالهم جاء بتهمة “التعامل والانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية”، حيث كانوا جميعاً يستقلون دراجة نارية حين جرى اعتقالهم

ومع فجر يوم أمس الاثنين، قامت قوة عسكرية كبيرة تابعة لقسد بمداهمة منازل في منطقة الشحيل الشرقي بالقرب من مكان زرع العبوات الناسفة، واعتقلوا 3 أشخاص أحدهم من أبناء المنطقة وآخر من بلدة القورية، بينما الثالث كان يدعي بأنه نازح من مدينة البوكمال ليتبين لاحقاً أنه عراقي الجنسية.