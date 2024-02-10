أحدهم من المتعاونين مع الحرس الثوري الإيراني.. مقتل وإصابة 13 شخصا في اشتباك بين عائلتين في ريف البوكمال

أحدهم من المتعاونين مع الحرس الثوري الإيراني.. مقتل وإصابة 13 شخصا في اشتباك بين عائلتين في ريف البوكمال

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات مسلحة دارت بين عائلتي ” حسن العائلي” من أكبر المتعاونين مع الحرس الثوري الإيراني من جهة، وبين عائلة “السطم” الموالية للدفاع الوطني من جهة أخرى، في قري الهري بريف البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بسبب خلاف قديم.

واستخدم خلال الاشتباكات قذائف هاون وأسلحة ثقيلة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 12 أخرين بجراح متفاوتة بين طرفين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينهم بحالة حرجة.

وتدخلت السلطات المحلية وانتشرت في المنطقة لتهدئة الوضع.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 8 شباط الجاري، اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” من جهة، وعناصر من “الفرقة الرابعة” من جهة أخرى، في حي الجورة بمدينة دير الزور، إثر خلاف على الإتاوة التي تفرضها الأخيرة عبر حواجزها على مادة المحروقات التي يتم تهريبها من مناطق “قسد” إلى مناطق النظام، عبر معابر التهريب من بلدتي عياش و الزغير شامية في ريف ديرالزور الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.