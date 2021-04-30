أحمد طعمة يصف انتخابات النظام بأنها “صورية” و يتهم”قسد” بسعيها إلى الانفصال

وصف رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، أحمد طعمة، انتخابات الرئاسة التي ينوي نظام الأسد إقامتها الشهر المقبل بأنها “صورية” و “ستنسف عملية السلام في البلاد”.

وقال “طعمة” في تصريح لوكالة “سبوتينك” الروسية إن “النظام السوري يحاول نسف العملية السياسية في سوريا من خلال استفزازنا في نقطة من أهم النقاط وهي تتعلق برفض تنفيذ البند الأساسي أو أحد البنود الأساسية في قرار مجلس الأمن 2254 وهو القرار الذي ينص على الدستور الجديد وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة”.

واعتبر “طعمة” أن رفض “قسد” للانتخابات يأتي من منطلق “تعزيز فكرتهم الانفصالية وتكريس مفهوم الإدارة الذاتية وأن موضوع الانتخابات لا يعنيهم، وهذا الموضوع بالنسبة لنا يشكل خطرا على وحدة سوريا أرضا وشعبا”.

ورأى أن المعارضة السورية لديها فرصة سانحة للضغط على حكومة النظام بشكل أكبر في اجتماع أستانا القادم، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يعترف بشرعيتها بعد الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الثلاثاء الماضي، أن المفاوضات بشأن التسوية السورية في العاصمة نورسلطان ستعقد في الصيف، وأوضحت أن كل شيء يعتمد على الوضع الوبائي.

المصدر: العربية