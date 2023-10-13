أحياء مدينة القامشلي بدون كهرباء وماء بعد الاستهداف التركي الجوي للمنشآت الحيوية والبنى التحتية

يعاني الأهالي في مدينة القامشلي من انقطاع سبل الحياة في المدينة، ولا سميا بعد الهجمات الجوية التركية الأخيرة على المنطقة، واستهدافها بشكل المباشر المنشآت الحيوية والبنى التحتية، ما أدى إلى خروج معظم محطات لتوليد الكهرباء عن الخدمة، وبالتالي تأثيرها على انقطاع مياه الشرب على المدينة.

وكحل مبدئي لجأ الأهالي إلى الآبار الجوفية القديمة، وقسم أخر إلى لجأ إلى المشاتل المتواجدة في أحياء سكنية، عبر تشغيل المولدات لتغذية المدينة بالمياه والكهرباء، كما خصصت “الكومينات” التابعة للإدارة الذاتية 4 صهاريج مياه لتغطية احتياج كل حي على حدا، وبشكل مجان، لتخفيف من أعباء الأهالي في تأمين احتياجاهم من المياه.

وتقول شابة (ش.ع) لنشطاء المرصد السوري، بأن منذ اليوم الأول من التصعيد التركي على المنطقة، لم نحصل على الكهرباء، ولعدم وجود الكهرباء لم نستطع تعبئة المياه أيضاً، فالوضع سيء جداً، لعدم وجود آبار في الحي الذي نقطن فيه.

وتتابع عندما تتجول في حيينا ستشاهد مشاهد جدية حول معاناة سكان الحي، وهم مجتمعون حول صهاريج المياه، وفي أيديهم عبوات لتأمين مياه الشرب لأفراد عائلتهم، علما أنهم يصرفون بحزر خوفا من انقطاعهم بشكل تام عن المياه.

ويقول (أ.أ) من سكان حي الوسطى لنشطاء المرصد السوري، بأن حيي الوسطى والشرقية لا تصلهما المياه أبدا، بعد القصف التركي الأخير، وبات الحيين يعتمدون على شراء المياه عبر الصهاريج، حيث يصل سعر 5 براميل إلى 15 ألف ليرة سورية، أما حيي الهلالية والغربي يقومون بتشغيل آبار قديمة عبر مولدات الكهرباء المنزلية.

بينما تقوم الكومينات والبلدية بتوزيع المياه بشكل مجان عبر الصهاريج على أحياء قدوربك والآشورية والكورنيش والبشيرية، في حين القسم الأكبر يقوم بشراء المياه عبر الصهاريج كون لا تكفي احتياجاتهم اليومية.

وتعمل مؤسسة المياه عبر تشغيل مولدات خاصة تابعة لها بتشغيل محطات المياه وضخها للأهالي كحل إسعافي، كون تلك المولدات ليس بقدرتها تشغيل المحطة على مدار 24 ساعة.