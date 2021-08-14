أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية” تغتال لاجئًا من جنسية عراقية في “دويلة الهول”

محافظة الحسكة: استهدف مسلحون مجهولون يرجح بأنهم من أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية”، صباح اليوم، لاجئ من جنسية عراقية بعدة رصاصات استقرت في جسده، في الفيز الأول بمخيم الهول في ريف الحسكة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

والجدير بالذكر أن تعداد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية بلغ 23 جريمة قتل، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.

وكان المرصد السوري قد وثق في 8 آب، مقتل لاجئ عراقي بطلق ناري في مخيم الهول بريف الحسكة، حيث استهدفه مسلح مجهول يرجح أنه من أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوق الفيز الأول كما أصيب لاجئين عراقيين ونازحة سورية.