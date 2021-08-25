أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية” تغتال لاجئة  عراقية في “دويلة الهول” بريف الحسكة

محافظة الحسكة: قُتلت لاجئة من الجنسية العراقية، أمس الثلاثاء، جراء استهدافها من قبل مسلحين مجهولين يرجح أنهم من أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية”، في الفيز الثالث في مخيم الهول.

والجدير بالذكر أن تعداد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية بلغ 26 جريمة قتل، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.

وفي 17 آب، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شاب وسيدة من أبناء محافظة حلب، باستهدافهم بالرصاص من قبل مجهولين يرجح بأنهم من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، في الفيز الرابع ضمن مخيم الهول بريف الحسكة.