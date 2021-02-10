أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية” تواصل نشاطها في “دويلة” الهول وتقتل لاجئ عراقي

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية قتل جديدة ضمن مخيم الهول جنوب شرقي الحسكة، حيث قُتِل لاجئ عراقي داخل خيمته ضمن القسم الثالث في المخيم، برصاص مجهولين، حيث قامت قوى الأمن الداخلي بتطويق المكان واعتقال شخصين اثنين كانا بمكان الحادثة.

وأشار المرصد السوري في السابع من الشهر الجاري، إلى العثور على جثة لاجئ من جنسية عراقية في القسم الأول من مخيم الهول بريف الحسكة، مقتولًا من قبل مسلحين مجهولين بعدة طلقات نارية في الرأس والصدر والبطن.

ويأتي ذلك، في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل المخيم.