أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية” يهددون ويعتدون على امرأة من الجنسية العراقية في “دويلة الهول”

محافظة الحسكة: اعتدى 4 مسلحون مجهولون يرجح أنهم خلايا مرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية”، على لاجئة عراقية في الفيز الأول بمخيم الهول في ريف الحسكة.

ووفقًا للمصادر، فإن مسلحين ملثمين استوقفوا المرأة العراقية، مساء اليوم، وسألوها عن اسمها، وهددوها بالقتل قبل أن يعتدوا عليها بالضرب بعصا خشبية، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتعرضت المرأة لضربات في الرأس وعلى أيديها، حيث تم نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر الكردي ليتم نقلها إلى مشفى الشعب في الحسكة.

وأشار المرصد السوري قبل أيام، تراجع ملحوظ بمعدل الجريمة في مخيم الهول قياساً بالأشهر السابقة.

وتنتشر الفوضى والانفلات الأمني بصورة كبيرة داخل المخيم الذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة، المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره واكب التطورات ضمن المخيم خلال الشهر التاسع من العام 2021.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر أيلول/سبتمبر الفائت، 3 جرائم قتل ضمن “دويلة الهول”، على يد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، راح ضحيتها 3 من الجنسية العراقية هم رجل وسيدتان، قتلوا ضمن القسمين الأول والسادس من المخيم.

والجدير بالذكر أن تعداد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية وحتى نهاية آب، بلغ 31 جريمة قتل، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.